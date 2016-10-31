Ще 23 засуджених передали Україні з непідконтрольної території Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство юстиції та офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повернули з установ виконання покарань, розташованих на непідконтрольних українській владі територіях Донецької області, 23 засуджених, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін'юсту.
Серед них одна жінка та 11 осіб, засуджених до покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Таким чином, загальна кількість ув’язнених, яких вдалося повернути на підконтрольні території, зросла до 131 особи.
Наразі усі повернені в’язні переміщені до Маріупольського слідчого ізолятора управління. П'ятеро засуджених подали заяви про направлення їх до установ Донецької області, решта буде вивезена найближчим часом до установ виконання покарання інших регіонів України.