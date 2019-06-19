СБУ сдался еще один бывший боевик

По данным спецслужбы, осенью 2016 года житель города Ровеньки Луганской области присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований.

"После вступления в "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса" оккупационных войск человек был назначен водителем грузового автомобиля. Вскоре, разочаровавшись в идеях "русского мира" и из-за беспорядка и произвола, царящего в среде пророссийских террористов, он покинул "службе" и трудоустроился на одном из местных промышленных предприятий. Однако из-за материальных трудностей и бесперспективность будущего в квазиреспублике, бывший боевик решил выехать на подконтрольную украинской власти территорию и воспользовался Программой СБУ "Тебя ждут дома", - говорится в сообщении.

После проверочных мероприятий правоохранители установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

В июне этого года решением суда бывшего участника незаконного вооруженного формирования освобождены от уголовной ответственности.

Напомним, с начала этого года в рамках программы "Тебя ждут дома" в Службу безопасности Украины обратились 11 бывших участников "ЛНР".

Как сообщал УНН, гражданина Украины осудили за участие в рядах боевиков "ЛНР" к 8 годам лишения свободы.