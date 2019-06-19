СБУ здався ще один колишній бойовик
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. До Служби безпеки України звернувся колишній бойовик, який входив до складу "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу" окупаційних військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
За даними спецслужби, восени 2016 року мешканець міста Ровеньки Луганської області приєднався до лав незаконних збройних формувань.
"Після вступу до "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу" окупаційних військ чоловік був призначений водієм вантажного автомобіля. Невдовзі, розчарувавшись в ідеях "руського миру" та через безлад та свавілля, що панує в середовищі проросійських терористів, він покинув "службу" і працевлаштувався на одному з місцевих промислових підприємств. Проте через матеріальні труднощі та безперспективність майбутнього у квазіреспубліці, колишній бойовик вирішив виїхати на підконтрольну українській владі територію і скористався Програмою СБУ "На тебе чекають вдома", - йдеться в повідомленні.
Після перевірочних заходів правоохоронці встановили, що чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
У червні цього року рішенням суду колишнього учасника незаконного збройного формування звільнено від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, з початку цього року в рамках програми "На тебе чекають вдома" до Служби безпеки України звернулися 11 колишніх учасників "ЛНР".
Як повідомляв УНН, громадянина України засудили за участь у лавах бойовиків "ЛНР" до 8 років позбавлення волі.