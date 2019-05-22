З початку року СБУ здалися 11 екс-бойовиків "ЛНР"

"З початку 2019 року Програмою СБУ "На тебе чекають вдома" скористалося одинадцять колишніх учасників терористичної організації "ЛНР", п'ятеро з них уже повернулись до мирного життя", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, загалом за час існування програми на Луганщині від кримінальної відповідальності було звільнено сорок три особи.

Довідка. Програма поширюється на осіб, які добровільно відмовилися від участі в діяльності терористичних груп та НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства, установи, організації та інших тяжких злочинах; щиро готові сприяти в розкритті злочинів, вчинених у зв'язку зі створенням або діяльністю такої групи чи формування, та припиненні їх діяльності. Аби скористатися програмою, потрібно звернутися до співробітників СБУ безпосередньо або через родичів, знайомих за допомогою одного із доступних засобів зв’язку.

Нагадаємо, колишній член незаконного збройного формування після п’яти років переховувань здався поліції.