С начала года СБУ сдались 11 экс-боевиков "ЛНР"

"С начала 2019 года Программой СБУ "Тебя ждут дома" воспользовалось одиннадцать бывших участников террористической организации "ЛНР", пятеро из них уже вернулись к мирной жизни", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, всего за время существования программы в Луганской области от уголовной ответственности были освобождены сорок три человека.

Справка. Программа распространяется на лиц, которые добровольно отказались от участия в деятельности террористических групп и НВФ, не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях; искренне готовы содействовать в раскрытии преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или формирования и прекращении их деятельности. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться к сотрудникам СБУ непосредственно или через родственников, знакомых с помощью одного из доступных средств связи.

Напомним, бывший член незаконного вооруженного формирования после пяти лет скрываться сдался полиции.