Українця засудили за участь у лавах бойовиків "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За участь у незаконному збройному формуванні заочно засуджено громадянина України, командир розвідувальної роти так званої 4-ї окремої механізованої бригади "ЛНР", до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
За даними слідства, що у 2016 році мешканець міста Лисичанськ добровільно вступив до непередбаченого законом збройного формування, де під керівництвом представників окупаційної влади РФ пройшов підготовку до збройної агресії проти України, тобто всі необхідні тренування щодо ведення бойових дій, здійснення розвідувальної і диверсійної діяльності проти підрозділів українських військових на території України.
"Так, впродовж травня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи на посаді "командира" розвідувальної роти так званої "4-ї окремої механізованої бригади "ЛНР", бойовик брав активну участь у бойових діях та розвідувальній діяльності на передових лініях розташування ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів територіальної оборони. Зокрема, з використанням вогнепальної зброї та іншого військового озброєння здійснювалися обстріли українських позицій, розташованих поблизу населених пунктів Луганської та Донецької областей", - йдеться в повідомленні.
Чоловіку інкримінували вчинення кримінальних правопорушень за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.437 (планування та підготовка ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст.260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) КК України.
Оскільки учасник НЗФ переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Луганської області, стосовно останнього проведено процедуру спеціального досудового розслідування та судового провадження, зазначили у відомстві.
"Вироком Лисичанського міського суду Луганської області бойовика терористичної організації "ЛНР" заочно засуджено до 8 років позбавлення волі", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, поліція затримала 35-річного бойовика. За даними поліції, що у 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму".