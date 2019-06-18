Украинца осудили за участие в рядах боевиков "ЛНР"

По данным следствия, что в 2016 году житель города Лисичанск добровольно вступил в непредвиденное законом вооруженное формирование, где под руководством представителей оккупационных властей РФ прошел подготовку к вооруженной агрессии против Украины, то есть все необходимые тренировки по ведению боевых действий, осуществления разведывательной и диверсионной деятельности против подразделений украинских военных на территории Украины.

"Так, в течение мая 2016 по май 2017 года, находясь на должности "командира" разведывательной роты так называемой "4-й отдельной механизированной бригады "ЛНР", боевик принимал активное участие в боевых действиях и разведывательной деятельности на передовых линиях расположения ВСУ, Нацгвардии и других подразделений территориальной обороны. В частности, с использованием огнестрельного оружия и другого военного вооружения осуществлялись обстрелы украинских позиций, расположенных вблизи населенных пунктов Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминировали совершение уголовных преступлений по ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.437 (планирование и подготовка ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) УК Украины.

Поскольку участник НЗФ скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении последнего проведена процедура специального предварительного расследования и судебного производства, отметили в ведомстве.

"Приговором Лисичанского городского суда Луганской области боевик террористической организации "ЛНР" заочно приговорен к 8 годам лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, полиция задержала 35-летнего боевика. По данным полиции, в 2014 году мужчина входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".