Поліція затримала бойовика НЗФ "Самооборона Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У ході проведення розшукових заходів працівники поліції Криму спільно з представниками прикордонної служби України виявили 35-річного бойовика. Правоохоронці встановили, що у 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Про це УНН повідомили у прес-службі поліції АРК Криму.
Поліцейські викрили громадянина на КПВВ "Каланчак". За словами затриманого, він повернувся на підконтрольну Україні територію, щоб поновити свій український паспорт. Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки закордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина України.
Слідчі повідомили бойовику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 8-ми років.
Наразі Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання двох місяців утримання під вартою безальтернативно.
Як повідомляв УНН, на Луганщині засудили бойовика "ЛНР".