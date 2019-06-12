Полиция задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма"

Полицейские разоблачили гражданина на КПВВ "Каланчак". По словам задержанного, он вернулся на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить свой украинский паспорт. Мужчина объяснил, что хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины.



Следователи сообщили боевику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет.

Сейчас Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания два месяца под стражей безальтернативно.

Как сообщал УНН, в Луганской области осудили боевика "ЛНР" .