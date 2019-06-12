На Луганщині засудили бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Суд Луганської області засудив бойовика терористичної організації "ЛНР". Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Оперативники української спецслужби встановили, що на початку 2016 року житель Стаханова вступив до лав незаконних збройних формувань сепаратистів. Прийшовши спеціальну підготовку, він служив на різних посадах у так званому "2-му армійському корпусі" окупаційних військ, де брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України.
У березні поточного року українські військові затримали бойовика на лінії розмежування та передали співробітникам Служби безпеки. Затриманий надав детальні свідчення стосовно своєї участі у незаконних збройних формуваннях, а також щодо присутності кадрових військових ЗС РФ на окупованій частині Донбасу.
Суд визнав бойовика винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила засуджених, завербованих "МГБ ЛНР".