В Луганской области осудили боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Суд Луганской области приговорил боевика террористической организации "ЛНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Оперативники украинской спецслужбы установили, что на начало 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Придя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом "2-м армейском корпусе" оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.
В марте текущего года украинские военные задержали боевика на линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности. Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса.
Суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила осужденных, завербованных "МГБ ЛНР".