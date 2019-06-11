СБУ викрила засуджених, завербованих "МГБ ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Оперативники Служби безпеки України виявили осіб, які прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ і які були завербовані "Міністерством державної безпеки ЛНР", передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
"Під час здійснення перевірочних заходів щодо етапованих оперативники спецслужби виявили осіб, завербованих так званим "МГБ ЛНР", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, умовою переміщення засуджених з ОРДЛО до виправних установ на території, контрольованій українською владою, є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із "силовими структурами" квазіреспублік.
Зокрема, на виконання злочинного завдання після звільнення із місць позбавлення волі ув'язнені повинні збирати для "МГБ ЛНР" інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів.
"Аби змусити в'язнів до протиправної діяльності проросійські терористи вдаються до методів фізичного та психологічного тиску, створюють їм нестерпні умови утримання. Крім того, за свідченнями засуджених, особливо жорстоких знущань зазнають особи, які не є уродженцями Донецької та Луганської областей та відкрито заявляють про свою проукраїнську позицію. Навіть за використання української мови та виявлені в камерах побутові речі з державною символікою засуджені піддаються суворим покаранням. Непоодинокими є випадки відпрацювання так званим "спецназом МГБ" силових прийомів придушення масової непокори на в'язнях", - повідомили у спецслужбі.
Засуджені надали СБУ докладні свідчення щодо обставин їхнього вербування. Зараз тривають перевірочні заходи.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала завербованих ФСБ громадян України.