СБУ разоблачила осужденных, завербованных "МГБ ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Оперативники Службы безопасности Украины обнаружили лиц, которые прибыли для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждениях и которые были завербованы "Министерством государственной безопасности ЛНР", передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"При осуществлении проверочных мероприятий относительно этапированных оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, условием перемещения осужденных из ОРДЛО в исправительные учреждения на территории, контролируемой украинскими властями, является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" квазиреспублик.
В частности, на выполнение преступного задания после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.
"Чтобы принудить заключенных к противоправной деятельности пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестоких издевательств испытывают лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинской позиции. Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовых вещей с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказанием. Нередки случаи отработки так называемым "спецназом МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных", - сообщили в спецслужбе.
Осужденные предоставили СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала завербованных ФСБ граждан Украины.