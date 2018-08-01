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СБУ задержала харьковского сепаратиста

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КИЕВ. 1 августа. УНН. В Харькове СБУ задержала бывшего “оплотовца”, одного из организаторов столкновений под городским советом 20 июня 2018 года. Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины, передает УНН.

“Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области задержали одного из бывших членов преступной организации ”Оплот“, причастного к организации столкновений в Харьковском городском совете”, — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин, тренер смешанных единоборств, 20 июня этого года принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии. В частности, он провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам.

По информации СБ Украины, в прошлом мужчина входил в состав преступной организации “Оплот” . Сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, действующей “под прикрытием” ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона.

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В рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, когда он готовился выехать в Российскую Федерацию для укрытия от украинского правосудия.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия и устанавливаются все лица, причастные к указанным правонарушениям.

Во время акций протеста в Украине в 2013-2014 годах члены “Оплота” выступали на стороне Антимайдана. По данным украинских следователей, они причастны к похищению и избиению проукраинских активистов. С начала боевых действий на Донбассе возник батальон “Оплот”, который воюет на стороне боевиков.

В августе 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области членов диверсионной группы, которую координировал и финансировал Жилин, а в начале сентября того же года заблокировали несколько банковских счетов, которыми пользовался главарь “Оплота”.

В середине сентября 2016 года Жилина застрелили в ресторане подмосковного поселка Горки-2. В январе 2017 года прокуратура Харьковской области закрыла уголовные производства против Жилина.

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