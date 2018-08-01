СБУ затримала харківського сепаратиста

ukru
Ексклюзив
17:08 • 41580 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 78269 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 83536 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 110160 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 91598 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114713 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156385 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189093 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 288116 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167103 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
84 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 105106 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 98497 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 50055 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40475 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 53168 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 110160 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 157247 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 288116 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 219078 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 245717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 22723 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40475 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 50055 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51464 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65802 перегляди
Актуальне
СБУ затримала харківського сепаратиста

СБУ затримала харківського сепаратиста

Київ • УНН

 • 14193 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Харкові СБУ затримала колишнього “оплотівця”, одного з організаторів сутичок під міською радою 20 червня 2018 року. Про це повідомив прес-центр СБ України, передає УНН.

“Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали одного з колишніх членів злочинної організації „Оплот“, причетного до організації сутичок у Харківській міській раді”, — йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що харків’янин, тренер змішаних єдиноборств, 20 червня цього року брав активну участь в масових сутичках у харківській мерії. Зокрема, він провокував насильницькі дії по відношенню до громадських активістів.

За інформацією СБ України, у минулому чоловік входив до складу злочинної організації “Оплот”. Наразі зловмисник є активним членом організованого угруповання, яке діє “під прикриттям” низки місцевих охоронних структур, і бере участь у провокаціях, рейдерстві та інших діях, спрямованих на дестабілізацію ситуації на території регіону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ судять екс-начальника полігону за продаж ракет класу "повітря-земля" Україні

У рамках розпочатого кримінального провадження, співробітники СБУ затримали зловмисника у Харкові згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, коли він готувався виїхати до Російської Федерації для переховування від українського правосуддя.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії та встановлюються усі особи, причетні до вказаних правопорушень.

Під час акцій протесту в Україні у 2013–2014 роках члени “Оплоту” виступали на боці Антимайдану. За даними українських слідчих, вони причетні до викрадення та побиття проукраїнських активістів. З початку бойових дій на Донбасі виник батальйон “Оплот”, який воює на боці бойовиків.

У серпні 2015 року співробітники Служби безпеки України затримали в Харківській області членів диверсійної групи, яку координував і фінансував Жилін, а на початку вересня того ж року заблокували кілька банківських рахунків, якими користувався ватажок “Оплоту”.

У середині вересня 2016 року Жиліна застрелили у ресторані підмосковного селища Горки-2. У січні 2017 року прокуратура Харківської області закрила кримінальні провадження щодо Жиліна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.38
Bitcoin
$87,889.60
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,052.00
Ethereum
$2,064.97