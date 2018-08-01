СБУ затримала харківського сепаратиста

“Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали одного з колишніх членів злочинної організації „Оплот“, причетного до організації сутичок у Харківській міській раді”, — йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що харків’янин, тренер змішаних єдиноборств, 20 червня цього року брав активну участь в масових сутичках у харківській мерії. Зокрема, він провокував насильницькі дії по відношенню до громадських активістів.

За інформацією СБ України, у минулому чоловік входив до складу злочинної організації “Оплот”. Наразі зловмисник є активним членом організованого угруповання, яке діє “під прикриттям” низки місцевих охоронних структур, і бере участь у провокаціях, рейдерстві та інших діях, спрямованих на дестабілізацію ситуації на території регіону.

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У рамках розпочатого кримінального провадження, співробітники СБУ затримали зловмисника у Харкові згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, коли він готувався виїхати до Російської Федерації для переховування від українського правосуддя.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії та встановлюються усі особи, причетні до вказаних правопорушень.

Під час акцій протесту в Україні у 2013–2014 роках члени “Оплоту” виступали на боці Антимайдану. За даними українських слідчих, вони причетні до викрадення та побиття проукраїнських активістів. З початку бойових дій на Донбасі виник батальйон “Оплот”, який воює на боці бойовиків.

У серпні 2015 року співробітники Служби безпеки України затримали в Харківській області членів диверсійної групи, яку координував і фінансував Жилін, а на початку вересня того ж року заблокували кілька банківських рахунків, якими користувався ватажок “Оплоту”.

У середині вересня 2016 року Жиліна застрелили у ресторані підмосковного селища Горки-2. У січні 2017 року прокуратура Харківської області закрила кримінальні провадження щодо Жиліна.