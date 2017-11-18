СБУ задержала двух граждан России, которых разыскивал Интерпол

“В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, объявленный в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений”, - сообщили в пресс-службе.

По информации Интерпола иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания “Форбс” — гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя — руководителя аппарата Правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах.

“По оперативной информации спецслужбы, после бегства из России задержан находившийся в составе организованной преступной группировки, которая в Украине занималось вымогательством денег у частных предпринимателей”, — отметили в пресс-службе СБУ.

Кроме того, сотрудники СБУ в Полтавской области задержали еще одного гражданина РФ, объявленного в международный розыск.

“Ранее осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС, уроженец города Грозный длительное время скрывался от следствия. По информации Интерпола стало известно, что в 2013 году подсудимый россиянин с помощью своего сообщника совершил побег из помещения зала суда города Сандвик в Норвегии. После совершения очередных преступлений связанных с похищением автомобилей престижных марок гражданин РФ был подан в международный розыск Французской Республикой”, - сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ во избежание уголовной ответственности, он скрывался в разных странах по поддельным паспортам.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и проведения проверки последующей их экстрадиции.

Как сообщал УНН, в Чопе пограничники задержали гражданина Словении, который находится в розыске Интерпола за сексуальную эксплуатацию детей.