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СБУ затримала двох громадян Росії, яких розшукував Інтерпол

СБУ затримала двох громадян Росії, яких розшукував Інтерпол

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали двох громадян РФ, які перебували у міжнародному розшуку за скоєння особливо тяжких злочинів, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

«У Києві правоохоронці затримали уродженця Чечні, оголошеного у міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів», повідомили у прес-службі.

За інформацією Інтерполу іноземець брав участь у скоєнні низки замовних вбивств, зокрема, головного редактора російського видання «Форбс» – громадянина США Пола Хлєбнікова та заступника голови – керівника апарату Уряду Чеченської Республіки у 2001-2003 роках.

"За оперативною інформацією спецслужби, після втечі з Росії затриманий перебував у складі організованого злочинного угруповання, яке в Україні займалось вимаганням грошей у приватних підприємців», - зазначили у прес-службі СБУ.

Крім того, співробітники СБУ на Полтавщини затримали ще одного громадянина РФ, оголошеного у міжнародний розшук.

"Раніше засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої групи в країнах ЄС, уродженець міста Грозний тривалий час переховувався від слідства. За інформацією Інтерполу стало відомо, що у 2013 році підсудний росіянин за допомогою свого спільника здійснив втечу з приміщення залу суду міста Сандвік у Норвегії. Після скоєння чергових злочинів пов’язаних із викраденням автомобілів престижних марок громадянин РФ був поданий у міжнародний розшук Французькою Республікою», - повідомила прес-служба СБУ.

За даними СБУ для уникнення кримінальної відповідальності, він переховувався у різних країнах за підробленими паспортами.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу та проведення перевірки щодо подальшої їх екстрадиції.

Як повідомляв УНН, у Чопі прикордонники затримали громадянина Словенії, який перебуває у розшуку Інтерполу за сексуальну експлуатацію дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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