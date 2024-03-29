СБУ: задержан агент фсб - наводчица российских авиабомб на Сумскую область

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агента фсб, которая наводила российские авиабомбы на Сумскую область, пишет УНН.

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"Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые попытки агрессора нанести огневое поражение по местам базирования Сил обороны в Сумской области. В результате комплексных мероприятий задержан агент фсб, которая готовила серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб", - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным СБУ, "основными целями врага были оборонительные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины".

"Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий "отчет" оккупантам. Прежде всего она пыталась обнаружить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщили в СБУ, "для этого российский агент под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала "нужные" объекты на камеру собственного телефона".

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее "на горячем", когда она пыталась сделать новую разведывательную вылазку.

По данным следствия, вражеской соратницей оказалась местная жительница, "идеологическая сторонница рашизма".

"Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела рашистами женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумской области. Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию фсб в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны", - отметили в СБУ.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит пожизненное заключение.

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