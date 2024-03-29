Враг ночью и утром атаковал 6 громад Сумщины: сбрасывал мины, ударял из САУ и артиллерии

Ночью и утром российские военные совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 35 взрывов. Об этом в пятницу сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (САУ) (9 взрывов).

- Зноб-Новгородская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

- Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

- Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

- Миропольская громада: осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).

- Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (САУ) (9 взрывов).

Дополнение

За 28 марта российские захватчики 28 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Под вражеский огонь попали жители 12 громад.