СБУ задержала российского агента, который верифицировал Starlink для оккупантов в Харьковской области

Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области российского агента, который занимался верификацией систем Starlink по заданию оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как установило следствие, фигурант зарегистрировал в городе Изюм 27 терминалов спутниковой связи.

Задержанным оказался безработный переселенец из временно оккупированного города Хрустальный (бывший - Красный Луч) в Луганской области.

В поле зрения российских спецслужб мужчина попал после переезда в Изюм во время поиска "легких" заработков в Инстаграме.

В обмен на деньги он сначала оформил станцию Starlink на себя и передал соответствующие реквизиты своему куратору, который находился на временно захваченной части территории на востоке Украины. Впоследствии российский спецслужащий поручил агенту верифицировать больше спутникового оборудования. Для этого фигурант привлекал местных жителей. Также установлено, что агент должен был отслеживать координаты Сил обороны, по которым россияне готовили обстрелы. В случае выполнения всех агентурных заданий фигурант рассчитывал на "эвакуацию" во временно захваченную Луганскую область - сообщили в СБУ.

После задержания у фигуранта изъяли смартфон с доказательствами его работы в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную группу фсб, которая передавала россии информацию для корректировки воздушных атак. Четверых участников сети задержали в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.