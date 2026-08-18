СБУ затримала російського агента, який верифікував Starlink для окупантів на Харківщині

$44.690.0151.810.10
ukenru
07:16 • 6754 перегляди
Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico
06:42 • 11266 перегляди
рф завдала ракетний удар по Харківщині: 10 загиблих, 8 поранених
05:03 • 22011 перегляди
російська армія вдарила по Ізюму з "Торнадо-С", постраждали п’ятеро людей, в тому числі дитинаPhoto
04:39 • 32520 перегляди
У московській області зафіксували масштабну атаку БПЛА та пожежі на цивільних об’єктахVideo
04:21 • 16560 перегляди
"АТЕШ" заявив про приховані обмеження на виїзд чоловіків з росії
03:47 • 15290 перегляди
Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі
18 серпня, 01:18 • 13677 перегляди
США уклали з Raytheon контракт на $22,9 млрд для збільшення виробництва Tomahawk
17 серпня, 21:15 • 9364 перегляди
Президент Латвії закликав збільшити штат прикордонників через загрозу провокацій біля білорусі
17 серпня, 19:41 • 11664 перегляди
Ворог продовжує атакувати промислове підприємство у Кривому Розі - Вілкул
17 серпня, 17:22 • 34114 перегляди
У Раду надійшла Програма дій уряду, нардепи розглянуть її найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+27°
5.2м/с
36%
738мм
Популярнi новини
Адміністрація Трампа побоюється, що ШІ може спростити створення біологічної зброї17 серпня, 22:16 • 10819 перегляди
У Зімбабве кількість жертв катастрофи порома на озері Каріба перевищила 9017 серпня, 22:38 • 16311 перегляди
У США призупинили проєкт укріплення кордону в нацпарку Біг-Бенд після прибуття бульдозерів17 серпня, 22:57 • 20226 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 39702 перегляди
росіяни показали зблизька ППО москви з "Панцирем-С1М" на 35-метровій вежіPhotoVideo02:38 • 9436 перегляди
Публікації
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає17 серпня, 15:24 • 56217 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя17 серпня, 12:21 • 53891 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 54106 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 100856 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 96862 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Джон Корнин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іспанія
Італія
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 39936 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 49055 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 57094 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 55387 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 84400 перегляди
Актуальне
M270 (РСЗВ)
Північний потік
Фільм
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

СБУ затримала російського агента, який верифікував Starlink для окупантів на Харківщині

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента рф, який зареєстрував 27 терміналів Starlink для окупантів. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення за держзраду.

СБУ затримала російського агента, який верифікував Starlink для окупантів на Харківщині
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині російського агента, який займався верифікацією систем Starlink на замовлення окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Як встановило слідство, фігурант зареєстрував у місті Ізюм 27 терміналів супутникового зв’язку.

Затриманим виявився безробітний переселенець із тимчасово окупованого міста Хрустальний (колишній - Красний Луч) на Луганщині.

У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив після переїзду до Ізюма під час пошуку "легких" заробітків в Інстаграмі.

В обмін на гроші він спочатку оформив станцію Старлінк на себе і передав відповідні реквізити своєму куратору, який перебував на тимчасово захопленій частині території на сході України. Згодом російський спецслужбіст доручив агенту верифікувати більше супутникового обладнання. Для цього фігурант залучав місцевих мешканців. Також встановлено, що агент мав відстежувати координати Сил оборони, по яких росіяни готували обстріли. У разі виконання всіх агентурних завдань фігурант розраховував на "евакуацію" до тимчасово захопленої Луганщини

 - повідомили в СБУ.

Після затримання у фігуранта вилучили смартфон із доказами його роботи на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ викрила агентурну групу фсб, яка передавала росії інформацію для коригування повітряних атак. Чотирьох учасників мережі затримали в Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал