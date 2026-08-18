СБУ затримала російського агента, який верифікував Starlink для окупантів на Харківщині
Київ • УНН
Військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента рф, який зареєстрував 27 терміналів Starlink для окупантів. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення за держзраду.
Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині російського агента, який займався верифікацією систем Starlink на замовлення окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Як встановило слідство, фігурант зареєстрував у місті Ізюм 27 терміналів супутникового зв’язку.
Затриманим виявився безробітний переселенець із тимчасово окупованого міста Хрустальний (колишній - Красний Луч) на Луганщині.
У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив після переїзду до Ізюма під час пошуку "легких" заробітків в Інстаграмі.
В обмін на гроші він спочатку оформив станцію Старлінк на себе і передав відповідні реквізити своєму куратору, який перебував на тимчасово захопленій частині території на сході України. Згодом російський спецслужбіст доручив агенту верифікувати більше супутникового обладнання. Для цього фігурант залучав місцевих мешканців. Також встановлено, що агент мав відстежувати координати Сил оборони, по яких росіяни готували обстріли. У разі виконання всіх агентурних завдань фігурант розраховував на "евакуацію" до тимчасово захопленої Луганщини
Після затримання у фігуранта вилучили смартфон із доказами його роботи на користь рф.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ викрила агентурну групу фсб, яка передавала росії інформацію для коригування повітряних атак. Чотирьох учасників мережі затримали в Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.