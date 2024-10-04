СБУ задержала агента гру, который помогал врагу прорываться в Покровск

СБУ задержала в Донецкой области агента российской военной разведки, который собирал данные о позициях ВСУ возле Покровска. 49-летнему мужчине из Краматорска грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Служба безопасности Украины задержала агента российского гру, который помогал рашистам прорываться в Покровск, сообщили в пятницу в СБУ, пишет УНН. Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента военной разведки рф. Злоумышленник разведывал боевые позиции украинских войск, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском - сообщили в СБУ в соцсетях. По данным СБУ, в зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и огневые позиции сухопутных подразделений ВСУ, а также враг пытался выявить локации логистических центров по ремонту военной техники и расположение складов с боеприпасами Сил обороны. «В случае получения разведданных оккупанты планировали использовать их для подготовки боевых операций», - сказано в сообщении. Фигурант - 49-летний безработный из Краматорска. Сотрудники СБУ разоблачили предателя еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Он задержан по месту жительства. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Помогал оккупантам наступать на Покровск: СБУ задержала российского агента