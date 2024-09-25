Помогал оккупантам наступать на Покровск: СБУ задержала российского агента

ukenru
Эксклюзив
Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист
  •  27623 просмотра

Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  49094 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
  •  52181 просмотра

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  104794 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Эксклюзив
Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
  •  113285 просмотра

Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  132433 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  112065 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
24 сентября 2024, 08:06  •  110636 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
24 сентября 2024, 06:53  •  134755 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
24 сентября 2024, 06:30  •  123799 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

  •  71678 просмотра
Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

  •  71697 просмотра
Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

  •  65156 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  32926 просмотра
Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

  •  60348 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  111029 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  112674 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  132433 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  124830 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  134755 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  32926 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  108425 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  106576 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  101346 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  100850 просмотра
Актуальное
Помогал оккупантам наступать на Покровск: СБУ задержала российского агента

Помогал оккупантам наступать на Покровск: СБУ задержала российского агента

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 09:00  •  1244 просмотра

Read in English

В Донецкой области задержан агент российской разведки, который собирал данные о расположении украинских войск возле Покровска. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента военной разведки рф, который шпионил за Силами обороны на Покровском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, шпионом оказался работник местного горного предприятия, которого в июле этого года дистанционно завербовала российская спецслужба.

С тех пор он разведывал геолокации штабов и укрепрайонов украинских войск, которые привлечены к защите райцентра. Особое внимание обращал на огневые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Также он пытался выявить пункты базирования подразделений СБУ, которые проводят в этом районе контрдиверсионные мероприятия и выполняют другие специальные и боевые задачи.

15 лет тюрьмы получил "крот" российского гру, который шпионил на оборонном заводе Киева17 сентября 2024, 13:26 • 30250 просмотров

Как указали в СБУ, агент вел себя как рядовой житель прифронтовой общины, который ездил на работу на местную шахту. Но в ходе таких поездок он скрыто фиксировал расположение украинских войск и обозначал соответствующие координаты на гугл-картах.

Для связи с российской спецслужбой фигурант сначала использовал анонимный аккаунт в популярном мессенджере. Впоследствии, надеясь «запутать следы», он перешел на коммуникацию со своим российским куратором через запрещенные соцсети рф.

Правоохранители разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Это позволило задержать его и предотвратить «слив» рашистам актуальной информации об обороне Покровска.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Харькове задержан предатель, который наводил российские ракеты на свою бригаду - СБУ24 сентября 2024, 07:59 • 23046 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины