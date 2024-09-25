Помогал оккупантам наступать на Покровск: СБУ задержала российского агента
Киев • УНН
В Донецкой области задержан агент российской разведки, который собирал данные о расположении украинских войск возле Покровска. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента военной разведки рф, который шпионил за Силами обороны на Покровском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По данным СБУ, шпионом оказался работник местного горного предприятия, которого в июле этого года дистанционно завербовала российская спецслужба.
С тех пор он разведывал геолокации штабов и укрепрайонов украинских войск, которые привлечены к защите райцентра. Особое внимание обращал на огневые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.
Также он пытался выявить пункты базирования подразделений СБУ, которые проводят в этом районе контрдиверсионные мероприятия и выполняют другие специальные и боевые задачи.
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Как указали в СБУ, агент вел себя как рядовой житель прифронтовой общины, который ездил на работу на местную шахту. Но в ходе таких поездок он скрыто фиксировал расположение украинских войск и обозначал соответствующие координаты на гугл-картах.
Для связи с российской спецслужбой фигурант сначала использовал анонимный аккаунт в популярном мессенджере. Впоследствии, надеясь «запутать следы», он перешел на коммуникацию со своим российским куратором через запрещенные соцсети рф.
Правоохранители разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Это позволило задержать его и предотвратить «слив» рашистам актуальной информации об обороне Покровска.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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