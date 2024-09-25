Допомогав окупантам наступати на Покровськ: СБУ затримала російського агента

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента воєнної розвідки рф, який шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

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За даними СБУ, шпигуном виявився працівник місцевого гірничого підприємства, якого у липні цього року дистанційно завербувала російська спецслужба.

З того часу він розвідував геолокації штабів та укріпрайонів українських військ, які залучені до захисту райцентру. Особливу увагу звертав на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, що тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Також він намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи та виконують інші спеціальні та бойові завдання.

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Як вказали в СБУ, агент поводив себе як пересічний житель прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Але у ході таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на гугл-картах.

Для зв’язку з російською спецслужбою фігурант спочатку використовував анонімний акаунт у популярному месенджері. Згодом, сподіваючись "заплутати сліди", він перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі рф.

Правоохоронці викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Це дозволило затримати його і запобігти "зливанню" рашистам актуальної інформації про оборону Покровська.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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