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СБУ затримала агента гру, який допомагав ворогу прориватися до Покровська

СБУ затримала агента гру, який допомагав ворогу прориватися до Покровська

Київ • УНН

 • 15592 перегляди

СБУ затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані про позиції ЗСУ біля Покровська. 49-річному чоловіку з Краматорська загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Служба безпеки України затримала агента російського гру, який допомагав рашистам прориватися до Покровська, повідомили у п'ятницю у СБУ, пише УНН.

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента воєнної розвідки рф. Зловмисник розвідував бойові позиції українських військ, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському

- повідомили у СБУ у соцмережах.

За даними СБУ, у зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів ЗСУ, а також ворог намагався виявити локації логістичних центрів з ремонту військової техніки та розташування складів з боєприпасами Сил оборони.

"У разі отримання розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки бойових операцій", - сказано у повідомленні.

Фігурант - 49-річний безробітний з Краматорська. Співробітники СБУ викрили зрадника ще на початковому етапі його розвідактивності. Його затримано за місцем проживання.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допомогав окупантам наступати на Покровськ: СБУ затримала російського агента25.09.24, 12:00 • 15815 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
kramatorskКраматорськ

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