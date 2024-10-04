СБУ затримала агента гру, який допомагав ворогу прориватися до Покровська
Київ • УНН
СБУ затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який збирав дані про позиції ЗСУ біля Покровська. 49-річному чоловіку з Краматорська загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Служба безпеки України затримала агента російського гру, який допомагав рашистам прориватися до Покровська, повідомили у п'ятницю у СБУ, пише УНН.
Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента воєнної розвідки рф. Зловмисник розвідував бойові позиції українських військ, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському
За даними СБУ, у зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів ЗСУ, а також ворог намагався виявити локації логістичних центрів з ремонту військової техніки та розташування складів з боєприпасами Сил оборони.
"У разі отримання розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки бойових операцій", - сказано у повідомленні.
Фігурант - 49-річний безробітний з Краматорська. Співробітники СБУ викрили зрадника ще на початковому етапі його розвідактивності. Його затримано за місцем проживання.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Допомогав окупантам наступати на Покровськ: СБУ затримала російського агента25.09.24, 12:00 • 15815 переглядiв