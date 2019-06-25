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СБУ заблокировала мощный канал незаконного оборота огнестрельного оружия

Киев • УНН

 • 9873 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы, которая наладила механизм незаконного изготовления и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

СБУ заблокировала мощный канал незаконного оборота огнестрельного оружия

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники ввозили контрабандой из стран Западной Европы детали к огнестрельному оружию через пункты пропуска одной из западных областей Украины. Затем в специально оборудованных мастерских из деталей изготовлялась боевое оружие. Сотрудники спецслужбы в течение текущего года задокументировали ряд фактов незаконного изготовления, снабжения и сбыта огнестрельного оружия двумя фигурантами производства.

"Клиентов" злоумышленники подыскивали через собственные связи в кругах легальных покупателей оружия. Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства в Киеве и области правоохранители изъяли пистолет-пулемет, одиннадцать пистолетов различных марок, более тысячи патронов, а также комплекты деталей для изготовления оружия. По месту жительства одного из злоумышленников обнаружено мастерскую по восстановлению боевых свойств оружия.

После проведения обысков фигурантов задержано согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом - ред.) и доставлено для проведения дальнейших следственных действий. Изъятые образцы оружия переданы на экспертизу. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.), продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Национальной полицией Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10.

Напомним, СБУ блокировала нелегальный импорт автомобилей из стран ЕС.

Также сотрудники СБУ разоблачили в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора

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