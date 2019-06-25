СБУ на Донеччині викрила прокремлівського агітатора
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Донецькій області антиукраїнського інтернет-агітатора. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
Так, оперативники спецслужби встановили, що житель Маріуполя розміщував на персональних сторінках заборонених російських соціальних мереж матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, інспіруванням протестних настроїв, популяризував терористичні організації "ДНР" та "ЛНР".
Також агітатор нав’язував користувачам соцмереж прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулював суспільною думкою, насамперед напередодні виборів до Верховної Ради для просування вигідних для РФ кандидатів. Правоохоронці задокументували, що матеріали, які розповсюджував чоловік, були спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв, зокрема через поширення дезінформації про переговорний процес з врегулювання ситуації на Донбасі, провокування націоналістично налаштованих осіб до протестних дій. За місцем проживання агітатора співробітники СБУ виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали та сім-картки, що підтверджують його протиправну діяльність.
У межах відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Заходи із викриття і припинення незаконних дій проводились під процесуальним керівництвом Прокуратури Донецької області.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи осіб, які організували схему постачання продуктів харчування на території ОРДЛО.