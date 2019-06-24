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СБУ викрила схему постачання продуктів на територію ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи осіб, які організували схему постачання продуктів харчування на території ОРДЛО, пише УНН з посиланням на прес-службу відомства.

СБУ викрила схему постачання продуктів на територію ОРДЛО

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017 року два вітчизняні комерційні підприємства мали експортувати продукти харчування на адресу іноземних компаній транзитом через територію РФ.

“Натомість комерсанти здійснили незаконне постачання продуктів харчування на тимчасово окуповані території нашої держави на загальну суму понад п’ятсот мільйонів гривень. Після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою „перерваного транзиту“ доправлялася організаторами протиправної схеми на території ОРДЛО. За підсумками проведених у рамках кримінального провадження заходів, лише за одним з контрактів на постачання продуктів харчування нібито до однієї з африканських країн нараховано та підтверджено експертизою завдані збитки державному бюджету у розмірі семи мільйонів семисот тисяч гривень”, — вказано у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ оголосили трьом фігурантам провадження про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, СБУ блокувала канал фінансування незаконних збройних формувань “ДНР”.

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