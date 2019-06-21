СБУ блокувала канал фінансування незаконних збройних формувань "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, пише УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків.
“Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ „ДНР“. Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банківських установах”, — вказано у повідомленні.
У ході досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що протиправний механізм функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже п’ять мільйонів гривень.
“Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, сорок дев’ять банківських карток та „чорну“ бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планується оголосити підозри”, — додали у відомстві.
Нагадуємо, СБУ блокувала збут шпигунських програмних засобів бойовикам “Д/ЛНР”.