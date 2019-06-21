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СБУ блокувала канал фінансування незаконних збройних формувань "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, пише УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ блокувала канал фінансування незаконних збройних формувань "ДНР"

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків.

“Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ „ДНР“. Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банківських установах”, — вказано у повідомленні.

У ході досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що протиправний механізм функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже п’ять мільйонів гривень.

“Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, сорок дев’ять банківських карток та „чорну“ бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планується оголосити підозри”, — додали у відомстві.

Нагадуємо, СБУ блокувала збут шпигунських програмних засобів бойовикам “Д/ЛНР”.

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