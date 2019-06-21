СБУ блокировала канал финансирования незаконных вооруженных формирований "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков.
“Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ „ДНР“. Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях”, — указано в сообщении.
В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины задокументировали, что противоправный механизм функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти пять миллионов гривен.
“Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, сорок девять банковских карточек и „черную“ бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрения”, — добавили в ведомстве.
Напоминаем, СБУ блокировала сбыт шпионских программных средств боевикам “Д/ЛНР”.