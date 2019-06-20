СБУ блокувала збут шпигунських програмних засобів бойовикам "Д/ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Служба безпеки України припинила в районі проведення операції Об'єднаних сил діяльність організованого угруповання, яке створило канал постачання і збуту на тимчасово окуповані території Донбасу спеціалізованого програмного забезпечення та обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
За даними спецслужби, зловмисники здійснювали збут бойовикам "Д/ЛНР" спеціалізованого шпигунського обладнання, яке дозволяло отримувати несанкціонований віддалений контроль за роботою телефонних терміналів та їх вміст без відома власників.
Також терористи встановлювали програми на мобільні телефони громадян України під час проведення "фільтраційних" заходів на контрольно-пропускних пунктах.
За висновками експертів, за допомогою встановлених програм бойовики перехоплювали телефонні розмови та СМС-листування громадян, у тому числі під час використання популярних месенджерів. Також вони отримували доступ до файлів, розміщених на мобільному пристрої, та відслідковували місце перебування абонента.
"За інформацією спецслужби, зняті дані терористи використовували, зокрема, для штучних звинувачень громадян у "роботі" на українську владу, що дозволяло їм шантажувати мирних мешканців для отримання власної вигоди", - зазначили у спецслужбі.
У ході санкціонованих слідчих дій у районі ООС за місцями проживання і перебування двох зловмисників правоохоронці вилучили 100 тисяч гривень та 18 тисяч російських рублів, які вони отримали з рахунків російських банків за постачання спеціалізованого шпигунського обладнання.
Співробітники СБУ також вилучили понад три тисячі одиниць спеціалізованого обладнання, яке відправлено на проведення відповідних експертних досліджень.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації - ред.).
Нагадаємо, СБУ перевіряє можливий продаж персональних даних українців російським спецслужбам.