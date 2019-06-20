СБУ блокировала сбыт шпионских программных средств боевикам "Д/ЛНР"

$41.320.07
47.030.11
ukru
США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
05:58 • 1922 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 39541 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 90546 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 135146 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 126358 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 70751 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75683 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188738 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150771 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158981 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 3626 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 9720 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 13687 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 12448 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 16875 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 135118 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 126333 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 94434 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 105874 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 135701 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 11683 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14057 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16499 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19349 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21029 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

СБУ блокировала сбыт шпионских программных средств боевикам "Д/ЛНР"

Киев • УНН

 • 11241 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Служба безопасности Украины прекратила в районе проведения операции Объединенных сил деятельность организованной группировки, которая создала канал поставки и сбыта на временно оккупированные территории Донбасса специализированного программного обеспечения и оборудования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ блокировала сбыт шпионских программных средств боевикам "Д/ЛНР"

По данным спецслужбы, злоумышленники осуществляли сбыт боевикам "Д/ЛНР" специализированного шпионского оборудования, которое позволяло получать несанкционированный удаленный контроль за работой телефонных терминалов и их содержание без ведома владельцев.

Также террористы устанавливали программы на мобильные телефоны граждан Украины во время проведения "фильтрационных" мер на контрольно-пропускных пунктах.

По заключению экспертов, с помощью установленных программ боевики перехватывали телефонные разговоры и СМС-переписки граждан, в том числе при использовании популярных мессенджеров. Также они получали доступ к файлам, размещенным на мобильном устройстве, и отслеживали местонахождение абонента.

"По информации спецслужбы, снятые данные террористы использовали, в частности, для искусственных обвинений граждан в "работе" на украинскую власть, что позволяло им шантажировать мирных жителей для получения собственной выгоды", - отметили в спецслужбе.

В ходе санкционированных следственных действий в районе ООС по месту жительства и пребывания двух злоумышленников правоохранители изъяли 100 000 гривен и 18 000 российских рублей, которые они получили со счетов российских банков за поставки специализированного шпионского оборудования.

Сотрудники СБУ также изъяли более три тысячи единиц специализированного оборудования, которое отправлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации - ред.).

Напомним, СБУ проверяет возможную продажу персональных данных Украинские российским спецслужбам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74