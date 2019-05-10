СБУ перевіряє можливий продаж персональних даних українців російським спецслужбам
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом викриття схеми збуту службової інформації з бази Державної фіскальної служби, перевіряються факти можливого продажу персональних даних громадян російським спецслужбам. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
"У межах кримінального провадження перевіряються факти можливого продажу персональних даних громадян України представникам російських спецслужб. Співробітнику спецпідрозділу КОРД повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, вчинені групою осіб, які мають право доступу до цієї інформації - ред.) та ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, вчинений групою осіб - ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
Напередодні у Хмельницькому викрили організовану групу, яка, за даними спецслужби, створила механізм із протиправного отримання та продажу інформації з обмеженим доступом з автоматизованих систем митниці ДФС України "Інспектор-2006".
За даними спецслужби, працівник спецпідрозділу КОРД ГУ Національної поліції в Хмельницькій області організував за допомогою двох працівників місцевої митниці систематичний збут приватним особам інформації з обмеженим доступом щодо транспортних засобів та осіб, які ввезли їх на територію України, із зазначенням анкетних даних цих осіб.
"Задокументовано, що протягом трьох місяців протиправної діяльності зловмисники "заробили" понад двісті тисяч гривень", - зазначили у СБУ.
Правоохоронці затримали працівника Нацполіції у Хмельницькому після передачі даних черговому "клієнту", додали у спецслужбі.
Нагадаємо, спецслужби РФ готували теракт на одному з арсеналів ЗСУ, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів.