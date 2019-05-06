СБУ: спецслужби РФ готували теракт на арсеналі ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Співробітники військової контррозвідки СБУ попередили підготовку спецслужбами РФ терористичного акту на одному із арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Оперативники СБУ встановили, що на початку поточного року представники російської спецслужби завербували працівника арсеналу ЗСУ.
"Для цього вони використовували методи психологічного впливу та тиску, погрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Перед працівником арсеналу були поставлені завдання із збору та передачі інформації про військовий об’єкт, зокрема стан охорони, наявності та переміщення зброї", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у СБУ, отриману інформацію країна-агресор планувала використати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об’єкті для підриву обороноздатності України.
За виконання завдань працівнику ЗСУ спецслужби РФ обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії. Службовця було забезпечено необхідними засобами зв’язку та визначено електронні канали для передачі інформації з обмеженим доступом. Супроводження та координацію його діяльності куратори здійснювали з території РФ через мережу Інтернет.
"Завдяки своєчасному реагуванню співробітників військової контррозвідки СБУ вдалося попередити втягування українського громадянина у протиправну діяльність на шкоду національним інтересам України", - резюмували у СБУ.
Як повідомляв УНН, у СБУ назвали факти діяльності іноземних спецслужб з розпалювання антисемітизму.