СБУ: спецслужбы РФ готовили теракт на арсенале ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сотрудники военной контрразведки СБУ предупредили подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Оперативники СБУ установили, что в начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала ВСУ.
"Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса. Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности состояние охраны, наличия и перемещения оружия" , - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины.
При выполнении заданий работнику ВСУ спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии. Служащего было обеспечено необходимыми средствами связи и определены электронные каналы для передачи информации с ограниченным доступом. Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть Интернет.
"Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивания украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины", - резюмировали в СБУ.
Как сообщал УНН, в СБУ назвали факты деятельности иностранных спецслужб по разжиганию антисемитизма.