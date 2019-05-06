У СБУ назвали факти діяльності іноземних спецслужб з розпалювання антисемітизму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Росія намагається виставити Україну як націоналістичну країну. Для цього вона наймає людей для вчинення протиправних дій антисемітського характеру на території держави. Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Каноненко, виступаючи на Київському єврейському форумі, передає кореспондент УНН.
"Що стосується питань, пов’язаних з антисемітизмом, я б виділив два яскраві факти діяльності іноземних спецслужб по розпалюванню саме цього напрямку. Перше – це група, яка діяла на території Черкаської області і складалась з представників вітчизняного криміналітету. На виконання завдання російської сторони вчинила 9 злочинів, серед яких два – по відношенню до єврейства", - розповів Каноненко.
З його слів, саме ця група злочинців вкинула гранату на територію історико-культурного центру в Умані 21 вересня 2017 року та відповідальна за осквернення могили Нахмана 21 грудня 2016 року. Наразі група заарештована та дає свідчення по кожному з епізодів.
"Ми чітко бачимо, що конфлікт – повністю штучний, і це – не мешканці Умані, це створений штучний конфлікт, проплачений з Росії", - додав Каноненко.
"Друга група діяла виключно по розпалюванню міжнаціональних конфліктів, дислокувалась в Чернігові, але скоювала свої злочини на території Волині, Сум. Саме у Сумах в ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вони скоїли антисемітський напад на будівлю іудейської громади "Єврейський дім" у місті Суми", - зазначив він.
Заступник голови СБУ повідомив, що згадані злочинці також були затримані, дали повністю викривальні свідчення і зараз перебувають під слідством.
"В обох випадках - діяльність груп. Не було ніякого ворожого ставлення до будь-якої національності. Було виконання завдання. Напис на "Єврейському домі" коштував 1600 доларів. Банально, цинічно, але факт. Росія намагається виставити Україну як націоналістичну країну", - підкреслив він.
Як повідомляв УНН, за словами посла Ізраїлю, в Україні немає насильницького антисемітизму, але прояви стереотипів щодо євреїв все ще існують.