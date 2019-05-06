У СБУ назвали факти діяльності іноземних спецслужб з розпалювання антисемітизму

"Що стосується питань, пов’язаних з антисемітизмом, я б виділив два яскраві факти діяльності іноземних спецслужб по розпалюванню саме цього напрямку. Перше – це група, яка діяла на території Черкаської області і складалась з представників вітчизняного криміналітету. На виконання завдання російської сторони вчинила 9 злочинів, серед яких два – по відношенню до єврейства", - розповів Каноненко.

З його слів, саме ця група злочинців вкинула гранату на територію історико-культурного центру в Умані 21 вересня 2017 року та відповідальна за осквернення могили Нахмана 21 грудня 2016 року. Наразі група заарештована та дає свідчення по кожному з епізодів.

"Ми чітко бачимо, що конфлікт – повністю штучний, і це – не мешканці Умані, це створений штучний конфлікт, проплачений з Росії", - додав Каноненко.

"Друга група діяла виключно по розпалюванню міжнаціональних конфліктів, дислокувалась в Чернігові, але скоювала свої злочини на території Волині, Сум. Саме у Сумах в ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вони скоїли антисемітський напад на будівлю іудейської громади "Єврейський дім" у місті Суми", - зазначив він.

Заступник голови СБУ повідомив, що згадані злочинці також були затримані, дали повністю викривальні свідчення і зараз перебувають під слідством.

"В обох випадках - діяльність груп. Не було ніякого ворожого ставлення до будь-якої національності. Було виконання завдання. Напис на "Єврейському домі" коштував 1600 доларів. Банально, цинічно, але факт. Росія намагається виставити Україну як націоналістичну країну", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, за словами посла Ізраїлю, в Україні немає насильницького антисемітизму, але прояви стереотипів щодо євреїв все ще існують.