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В СБУ назвали факты деятельности иностранных спецслужб по разжиганию антисемитизма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Россия пытается выставить Украину как националистическую страну. Для этого она нанимает людей для совершения противоправных действий антисемитского характера на территории государства. Об этом заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Каноненко, выступая на Киевском еврейском форуме, передает корреспондент УНН.

"Что касается вопросов, связанных с антисемитизмом, я бы выделил два ярких факта деятельности иностранных спецслужб по разжиганию именно этого направления. Первое - это группа, которая действовала на территории Черкасской области и состояла из представителей отечественного криминалитета. На выполнение задания российской стороны совершила 9 преступлений, среди которых два - по отношению к еврейству", - рассказал Каноненко.

По его словам, именно эта группа преступников бросила гранату на территорию историко-культурного центра в Умани 21 сентября 2017 года и ответственная за осквернение могилы Нахмана 21 декабря 2016-го. На данный момент группа арестована и дает показания по каждому из эпизодов.

"Мы четко видим, что конфликт - полностью искусственный, и это - не жители Умани, это созданный искусственный конфликт, оплаченный из России", - добавил Каноненко.

"Вторая группа действовала исключительно по разжиганию межнациональных конфликтов, дислоцировалась в Чернигове, но совершала свои преступления на территории Волыни, Сум. Именно в Сумах в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года они совершили антисемитское нападение на здание иудейской общины "Еврейский дом" в городе Суми", - отметил он.

Заместитель председателя СБУ сообщил, что упомянутые преступники также были задержаны, дали полностью обличительные показания и сейчас находятся под следствием.

"В обоих случаях - деятельность групп. Не было никакого враждебного отношения к какой-либо национальности. Было выполнение задания. Надпись на "Еврейском доме" стоила 1600 долларов. Банально, цинично, но факт. Россия пытается выставить Украину как националистическую страну", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, по словам посла Израиля, в Украине нет насильственного антисемитизма, но проявление стереотипов по отношению к евреям все еще существуют.

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