СБУ проверяет возможную продажу персональных данных украинцев российским спецслужбам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В рамках уголовного производства, открытого по факту разоблачения схемы сбыта служебной информации из базы Государственной фискальной службы, проверяются факты возможной продажи персональных данных граждан российским спецслужбам. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
"В рамках уголовного производства проверяются факты возможной продажи персональных данных граждан Украины представителям российских спецслужб. Сотруднику спецподразделения КОРД сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, совершенные группой лиц, имеющих право доступа к этой информации - ред.) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, совершенное группой лиц - ред.) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Накануне в Хмельницком разоблачили организованную группу, которая, по данным спецслужбы, создала механизм по противоправному получению и продаже информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни ГФС Украины "Инспектор-2006".
По данным спецслужбы, работник спецподразделения КОРД ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области организовал с помощью двух работников местной таможни систематический сбыт частным лицам информации с ограниченным доступом в отношении транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины, с указанием личных данных этих лиц.
"Задокументировано, что в течение трех месяцев противоправной деятельности злоумышленники "заработали" более двухсот тысяч гривен", - отметили в СБУ.
Правоохранители задержали работника Нацполиции в Хмельницком после передачи данных очередному "клиенту", добавили в спецслужбе.
Напомним, спецслужбы РФ готовили теракт на одном из арсеналов ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.