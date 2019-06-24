СБУ разоблачила схему поставок продуктов на территорию ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории ОРДЛО, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года два отечественных коммерческих предприятия должны экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.
“Вместо коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания на временно оккупированных территориях нашего государства на общую сумму более пятисот миллионов гривен. После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме „прерванного транзита“ направлялась организаторами противоправной схемы на территории ОРДЛО. По итогам проведенных в рамках уголовного производства мероприятий, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одной из африканских стран начислено и подтверждено экспертизой нанесенный ущерб государственному бюджету в размере семи миллионов семисот тысяч гривен”, — указано в сообщении.
Сейчас следователи СБУ объявили трем фигурантам производства о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, СБУ блокировала канал финансирования незаконных вооруженных формирований “ДНР”.