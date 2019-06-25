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СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Служба безпеки України блокувала механізм незаконного імпорту автомобілів із країн Євросоюзу, що призвело до несплати податків до держбюджету на суму понад двадцять мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС

Так, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) - ред.), оперативники СБУ встановили, що група службових осіб приватних компаній за попередньою змовою незаконно ввозили вантажні автомобілі з країн ЄС.

"Співробітники СБУ задокументували, що фігуранти провадження протягом 2018-2019 років ввозили авто через підконтрольну компанію-імпортера за заниженою митною вартістю. Зловмисники подавали до митних органів документи, які містили неправдиві дані про ціни автомобілів. Ввезений транспорт ділки реалізовували за готівку фізичним особам через мережу Інтернет, а у звітності відображали його продаж на адресу фіктивних підприємств", - повідомили у спецслужбі.

За висновками експертів, фігуранти справи у такий спосіб ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад двадцять мільйонів гривень, чим завдали шкоду державі в особливо великих розмірах.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях очолюваних зловмисниками підприємств у Дніпрі, Запоріжжі та Луцьку, правоохоронці вилучили печатки підконтрольних фірм, фінансово-господарську документацію, кліше підписів, штампи, чорнові записи, інші докази протиправної діяльності та комп’ютерну техніку. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, посадових осіб Черкаської митниці ДФС спіймали на схемі з автомобілями.

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