СБУ блокировала нелегальный импорт автомобилей из стран ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного импорта автомобилей из стран Евросоюза, что привело к неуплате налогов в госбюджет на сумму более двадцати миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
Так, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) - ред.), оперативники СБУ установили, что группа должностных лиц частных компаний по предварительному сговору незаконно ввозили грузовые автомобили из стран ЕС.
"Сотрудники СБУ задокументировали, что фигуранты производства в течение 2018-2019 годов ввозили авто через подконтрольную компанию-импортера по заниженной таможенной стоимости. Злоумышленники подавали в таможенные органы документы, содержащие ложные сведения о ценах автомобилей. Ввезенный транспорт дельцы реализовывали за наличные физическим лицам через сеть Интернет, а в отчетности отражали его продажу в адрес фиктивных предприятий", - сообщили в спецслужбе.
По заключению экспертов, фигуранты дела таким образом уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более двадцати миллионов гривен, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях возглавляемых злоумышленниками предприятий в Днепре, Запорожье и Луцке правоохранители изъяли печати подконтрольных фирм, финансово-хозяйственную документацию, клише подписей, штампы, черновые записи, другие доказательства противоправной деятельности и компьютерную технику. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, должностных лиц Черкасской таможни ГФС поймали на схеме с автомобилями.