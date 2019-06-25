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СБУ заблокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність організованої групи, яка налагодила механізм незаконного виготовлення і збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

СБУ заблокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники ввозили контрабандою з країн Західної Європи деталі до вогнепальної зброї через пункти пропуску однієї із західних областей України. Потім у спеціально облаштованих майстернях з деталей виготовлялася бойова зброя. Співробітники спецслужби впродовж поточного року задокументували низку фактів незаконного виготовлення, постачання та збуту вогнепальної зброї двома фігурантами провадження.

"Клієнтів" зловмисники підшукували через власні зв’язки у колах легальних покупців зброї. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів провадження у Києві та області правоохоронці вилучили пістолет-кулемет, одинадцять пістолетів різних марок, понад тисячу набоїв, а також комплекти деталей для виготовлення зброї. За місцем проживання одного із зловмисників виявлено майстерню із відновлення бойових властивостей зброї.

Після проведення обшуків фігурантів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (Затримання уповноваженою службовою особою - ред.) та доставлено для проведення подальших слідчих дій. Вилучені зразки зброї передані на експертизу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами - ред.), тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10.

Нагадаємо, СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС. 

Також співробітники СБУ викрили у Донецькій області антиукраїнського інтернет-агітатора

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