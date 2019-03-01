СБУ за 2 года предупредило 28 террористических преступлений в Украине

Так, по словам Грицака, одно из главных полномочий службы — это предупреждение терористиних актов.

“Я не хочу никого пугать, но мы видим эту грязь, который в первую очередь идет из-за поребрика, и в 2016-2018 годах СБУ предупредили и прекратили на стадии приготовления на разных стадиях 28 преступлений террористического характера, это один из наших приоритетов”, — сказал чиновник.

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Как сообщал УНН, в Службе безопасности создан ситуационный центр кибернетической безопасности, к созданию которого присоединились наши партнеры из НАТО, поможет государству справиться с угрозами на фоне предстоящих выборов.

Напомним, главные силовики страны — министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили о сотрудничестве и единство ради проведения честных выборов.