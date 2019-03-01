Аваков: мій обов‘язок забезпечити прозорі вибори та бути рівновіддаленим від кожного кандидата
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу “Україна” заявив про те, що його обов‘язком є забезпечення прозорих виборів та рівно віддаленість від кожного кандидата у президенти, повідомляє УНН.
“Вся правоохоронна система — і ГПУ, і СБУ знаходяться під тиском, бо ми знаходимось у специфічній ситуації, яка трапляється один раз на 5 років, коли нам потрібно зробити вибір і це не лише вибір президента. Це вибір шляху. І чим чеснішим та прозорішим буде вибір, тим легітимніший буде президент, тим чистішими і спокійнішими будуть наступні п‘ять років. Тому мій обов‘язок, як міністра, забезпечити прозорі вибори і мій обов‘язок бути рівновіддаленим від кожного кандидата”, — заявив він.
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Як повідомляв УНН, головні силовики країни - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявили про співпрацю і єдність заради проведення чесних виборів.
Раніше Аваков розповів, де фіксують найбільше порушень виборчого процесу.
Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.
Загалом від початку виборчого процесу поліцією зареєстровано 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
Крім того, поліцейські склали 454 адміністративних протоколи.