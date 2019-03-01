Аваков: моя обязанность обеспечить прозрачные выборы и быть равноудаленным от каждого кандидата
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина" заявил о том, что его обязанностью является обеспечение прозрачных выборов и ровно удаленность от каждого кандидата в президенты, сообщает УНН.
“Вся правоохранительная система — и ГПУ, и СБУ находятся под давлением, потому что мы находимся в специфической ситуации, которая случается один раз в 5 лет, когда нам нужно сделать выбор и это не только выбор президента. Это выбор пути. И чем честнее и прозрачнее будет выбор, тем легитимнее будет президент, тем чище и спокойнее будут следующие пять лет. Поэтому мой долг, как министра, обеспечить прозрачные выборы и мой долг быть равноудаленным от каждого кандидата”, — заявил он.
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Как сообщал УНН, главные силовики страны — министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили о сотрудничестве и единство ради проведения честных выборов.
Ранее Аваков рассказал, где фиксируют больше всего нарушений избирательного процесса.
Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.
Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 2216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Кроме того, полицейские составили 454 административных протокола.