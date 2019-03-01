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СБУ за 2 роки попередило 28 терористичних злочинів в Україні

СБУ за 2 роки попередило 28 терористичних злочинів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Служба безпеки України у період з 2016 по 2018 роки попередила 28 злочинів терористичного характеру на території України. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

Так, за словами Грицака, одне з головних повноважень служби — це попередження терористиних актів.

“Я не хочу нікого лякати, але ми бачимо цей бруд, який у першу чергу йде з-за порєбріка, і у 2016-2018 роках СБУ було попереджено і припинено на стадії готування на різних стадіях 28 злочинів терористичного характеру, це один з наших пріоритетів”, — сказав посадовець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аваков: мій обов‘язок забезпечити прозорі вибори та бути рівновіддаленим від кожного кандидата у президенти

Як повідомляв УНН, у Службі безпеки створений ситуаційний центр кібернетичної безпеки, до створення якої долучились наші партнери з НАТО, який допоможе державі впоратись з загрозами на тлі майбутніх виборів.

Нагадаємо, головні силовики країни — міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявили про співпрацю і єдність заради проведення чесних виборів.

Українські Національні Новини

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