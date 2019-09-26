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СБУ изъяла у контрабандистов 25 тонн сильнодействующих ядовитых веществ под видом строительных смесей

Киев • УНН

 • 10729 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киеве коммерческая структура наладила контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей. Противоправную деятельность блокировал спецназ Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ изъяла у контрабандистов 25 тонн сильнодействующих ядовитых веществ под видом строительных смесей

“Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный „товар“ на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов. Готовую продукцию они отправляли заказчикам по всей территории Украины”, — говорится в сообщении.

По заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.

“Во время санкционированных следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 миллионов гривен и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок”, — сообщили правоохранители.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.

Напомним, в Киеве завершили досудебное расследование в отношении группы “клофелинщиков”.

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