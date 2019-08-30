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У Києві завершили досудове розслідування щодо групи "клофелінщиків"

У Києві завершили досудове розслідування щодо групи "клофелінщиків"

Київ • УНН

 • 9429 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві завершено досудове розслідування щодо групи “клофелінщиків”, які займалися отруєнням людей з метою пограбування, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"... завершено досудове розслідування щодо трьох чоловіків, які, зорганізувавшись в злочинну групу, вчиняли розбійні напади на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що під час досудового розслідування встановлено, що вказані чоловіки пересувались містом на автомобілі із "шашкою" таксі та підшуковували у громадських місцях, біля нічних розважальних закладів та ресторанів громадян, що перебували у стані алкогольного сп’яніння.

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"У подальшому зловмисники знайомилися з потерпілими та в ході спілкування з останніми непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарських препарат, який призводить до втрати свідомості. Коли потерпілі внаслідок дії лікарського препарату втрачали свідомість, злочинці забирали в них мобільні телефони, прикраси, грошові кошти та інші цінні речі, та у випадку, якщо це було можливе – направлялися до них додому, звідки також викрадали цінні речі", - відзначили правоохоронці.

Згідно з матеріалами провадження, зловмисники причетні до вчинення 21 епізоду розбійних нападів. Їх затримано 08.03.2019 безпосередньо після вчинення чергового злочину та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, додали у прокуратурі.

"На даний час матеріали кримінального провадження надані для ознайомлення стороні захисту. На період ознайомлення з матеріалами запобіжний захід всім підозрюваним залишено без змін", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

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