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В Киеве завершили досудебное расследование в отношении группы "клофелинщиков"

В Киеве завершили досудебное расследование в отношении группы "клофелинщиков"

Киев  •  УНН

 • 9428 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве завершено досудебное расследование в отношении группы "клофелинщиков", которые занимались отравлением людей с целью ограбления, передает УНН со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Киева.

"... завершено досудебное расследование в отношении трех мужчин, которые, организовавшись в преступную группу, совершали разбойные нападения на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что во время досудебного расследования установлено, что указанные мужчины передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

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"В дальнейшем злоумышленники знакомились с потерпевшими и в ходе общения с последними незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. Когда пострадавшие в результате действия лекарственного препарата теряли сознание, преступники забирали у них мобильные телефоны, украшения, денежные средства и другие ценные вещи, и в случае, если это было возможно - направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи", - отметили правоохранители.

Согласно материалам производства, злоумышленники причастны к совершению 21 эпизода разбойных нападений. Они задержаны 08.03.2019 непосредственно после совершения очередного преступления и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в прокуратуре.

"В настоящее время материалы уголовного производства предоставлены для ознакомления стороне защиты. На период ознакомления с материалами меру пресечения всем подозреваемым оставлено без изменений", - говорится в сообщении.

Добавим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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