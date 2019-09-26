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СБУ вилучила у контрабандистів 25 тонн сильнодіючих отруйних речовин під виглядом будівельних сумішей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Києві комерційна структура налагодила контрабанду отруйних сильнодіючих речовин під виглядом поставок будівельних сумішей. Протиправну діяльність блокував спецпідрозділ Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ вилучила у контрабандистів 25 тонн сильнодіючих отруйних речовин під виглядом будівельних сумішей

“Оперативники спецслужби задокументували, що ділки транзитом через Європу імпортували із однієї з країн Східної Азії контрафактну продукцію для потреб українських аграріїв. Отриманий „товар“ на орендованих складських приміщеннях у Києві зловмисники пакували під виглядом відомих світових брендів. Готову продукцію вони відправляли замовникам по всій території України”, — йдеться у повідомленні.

За висновками профільних експертів, використання контрафактних хімікатів могло завдати шкоди екології та дискредитувати українських і світових агровиробників на зовнішніх ринках.

“Під час санкціонованих слідчих дій у складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили 48 тонн сильнодіючих та отруйних речовин загальною вартістю майже 25 мільйонів гривень і документацію, що підтверджує проведення протиправних оборудок”, — повідомили правоохоронці.

Слідчі СБ України повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до вказаної протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Києві завершили досудове розслідування щодо групи “клофелінщиків”.

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