СБУ вилучила у контрабандистів 25 тонн сильнодіючих отруйних речовин під виглядом будівельних сумішей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Києві комерційна структура налагодила контрабанду отруйних сильнодіючих речовин під виглядом поставок будівельних сумішей. Протиправну діяльність блокував спецпідрозділ Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби задокументували, що ділки транзитом через Європу імпортували із однієї з країн Східної Азії контрафактну продукцію для потреб українських аграріїв. Отриманий „товар“ на орендованих складських приміщеннях у Києві зловмисники пакували під виглядом відомих світових брендів. Готову продукцію вони відправляли замовникам по всій території України”, — йдеться у повідомленні.
За висновками профільних експертів, використання контрафактних хімікатів могло завдати шкоди екології та дискредитувати українських і світових агровиробників на зовнішніх ринках.
“Під час санкціонованих слідчих дій у складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили 48 тонн сильнодіючих та отруйних речовин загальною вартістю майже 25 мільйонів гривень і документацію, що підтверджує проведення протиправних оборудок”, — повідомили правоохоронці.
Слідчі СБ України повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до вказаної протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Києві завершили досудове розслідування щодо групи “клофелінщиків”.